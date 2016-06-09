Мешканці Львова почали зносити сміття до будинку мера Садового

Як передає кореспондент УНІАН з місця події, першими сміття привезли активісти, які сьогодні намагалися прорватися в будівлю Львівської міської ради.

Читайте такожСутички у львівській ратуші: поліція відкрила кримінальну справу

Після цього вони закликали мешканців Львова привозити сміття до будинку Садового. Станом на 16.30, кілька десятків львів'ян привезли сміття до будинку Садового і залишили біля воріт. Львів'яни вимагають вирішити питання із вивезенням сміття з міста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, мала відбутися сесія Львівської міської ради, на якій планувалося розглянути питання щодо ситуації із Грибовицьким сміттєзвалищем та виділення стипендій дітям загиблих на сміттєзвалищі рятувальників.

Вранці біля будівлі міської Ратуші Львова, яку охороняли близько тисячі силовиків, зібралися близько 200 львів'ян та громадських активістів.

В міськраді виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Секретар міської ради Анатолій Забарило вимушений був закрити сесію. У сесійній залі Садового не було.