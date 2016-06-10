Суд вкотре переніс засідання у справі зняття антиросійських санкцій з оператора лотерей "МСЛ"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Світлана Головчук у ході засідання в четвер.

"Третьою особою (СБУ – УНІАН) публічно заявлено про наявність документів, в яких міститься інформація, що становить державну таємницю, дослідження яких потребує спеціального дозволу для роботи з такими документами. Тому судове засідання буде проводитися в закритому режимі тільки у частині дослідження цих матеріалів. І у зв'язку з цим повний склад колегії, який на сьогодні визначено автоматизованою системою розподілу справ, не має доступу до роботи з такими документами", - сказала суддя.

При цьому вона додала, що оскільки Рада національної безпеки і оборони України при прийнятті рішення про внесення компанії "МСЛ" у "санкційний список" керувалася тими даними, на які посилається СБУ, суду необхідно їх вивчити.

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"Їх (документи СБУ – УНІАН) дійсно не бачили ні сторони, ні суд, але на них є посилання у матеріалах справи", - додала Головчук.

Водночас керівник юридичного управління "МСЛ" Марина Слободниченко, яка також була присутня у ході засідання, відповідаючи на питання журналістів, висловила невпевненість у тому, що СБУ зможе представити суду обіцяні засекречені матеріали.

"Ми офіційно зверталися і до СБУ, і до РНБО щодо підстав (включення "МСЛ" у "санкційний список" – УНІАН). Не отримавши жодної відповіді, у нас є припущення, що взагалі таких документів не існує. Чи, можливо, існують якісь документи, які не відносяться до державної таємниці, - сказала вона. - Зараз відбувається зловживання Службою безпеки України своїми повноваженнями і навмисне затягування судового розгляду справи".

При цьому за словами Слободниченко, незалежно від рішення суду, оператор "МСЛ" має намір і далі продовжувати свою діяльність на лотерейному ринку України.

"Програш у цій справі нас не лякає. Я можу сказати, що ми продовжували під санкціями свою діяльність, так і будемо її продовжувати. Ми маємо навіть право на сьогодні, перебуваючи під санкціями, отримати ліцензію... Але ми хочемо справедливості", - підсумувала Слободниченко.

Також юрист компанії наголосила, що "в той час, коли ми перебуваємо під санкціями, власне держава намагається цілком нас обмежити у здійсненні діяльності, Європа нас визнає - днями компанія "М.С.Л." вдруге отримала Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри від Європейської Асоціації державних лотерей і стала єдиним оператором лотерей в Україні, який отримав такий сертифікат. Це свідчить про те, що всі бізнес-процеси кампанії приведені у відповідність з європейськими стандартами".

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2016 року Вищий адміністративний суд Києва переніс засідання у справі зняття санкцій з одного з найбільших українських операторів лотерей «МСЛ» на 26 травня у зв'язку з відсутністю документів, які стали підставою для прийняття рішення про включення компанії «МСЛ» у «санкційний список». Після чого на наступному судовому засіданні, 26 травня, суд вирішив продовжити перерву в розгляді справи до 2 червня в зв'язку з надходженням клопотання про залучення представника Служби безпеки України до участі в справі як третьої особи на боці відповідача. А вже 2 червня представник служби безпеки України, у свою чергу, повідомив, що не встиг ознайомитися з матеріалами справи, тому суд ухвалив вкотре перенести засідання ще на тиждень.

16 вересня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються понад 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.