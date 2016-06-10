Конкурс на місто, яке прийматиме Євробачення-2017 оголосять після 14 червня

Його умови Національна телекомпанія України оголосить після зустрічі керівництва НТКУ з Наглядовою радою Євробачення-2017 у Женеві, яка відбудеться 13-14 червня, йдеться в повідомленні на сайті НТКУ.

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Дата старту конкурсу буде визначена після повернення української делегації. На цій зустрічі топ-менеджери українського суспільного мовника отримають важливу для конкурсу міст інформацію, без якої його оголошення неможливе.

Як повідомляв УНІАН, право приймати Євробачення-2017 Україна здобула завдяки перемозі Джамали у Швеції на цьогорічному конкурсі.

Організатором Євробачення-2017 є Національна телекомпанія України.