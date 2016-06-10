Пожежу на сміттєзвалищі під Львовом повністю ліквідовано

Про це президентові щойно доповів голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, зазначає прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

«Пожежу на сміттєзвалищі під Львовом ліквідовано. Президент доручив відповідним службам здійснити необхідні заходи для запобігання загорянь у майбутньому», - зазначив Цеголко.

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Як повідомив голова ДСНС, на сміттєзвалищі залишиться чергувати підрозділ надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло ще однієї особи досі не виявили. Пошукові роботи було призупинено через загрозу виникнення зсуву.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Крім того, УСБУ у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі на полігоні поблизу Львова. Підставою для цього стала заява громадського активіста, який просив розслідувати передумови виникнення пожежі на сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні місцеві посадовці.