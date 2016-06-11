Савченко про переговори щодо обміну полоненими: Я хочу розмовляти з людьми буквально з поля бою

Про це вона повідомила в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Я готова говорити з тими людьми, з якими я зустрічалася в бою. Якщо я зустрічалася особисто Ігорем Плотницьким, то я знаю, що з цією людиною можна говорити, тому що, принаймні, він знає, про що говорить, бо він там був. Я чула, що воював Захарченко. Особисто я з ним не стикалася, але хлопці розповідали, що так, він дійсно... тобто я готова говорити про війну і про обмін полоненими з людьми, які безпосередньо знають, що таке ціна життя людини», - заявила Савченко.

Також вона зазначила, що не хоче розмовляти з тими, «хто хоче бачити себе політиками так званих "ЛНР" і "ДНР".

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«Я не знаю, хто такий Пушилін. Так, я його бачила по російському телебаченню... Все з того, що я бачила... Я не хочу розмовляти з Пушиліним. Я не хочу розмовляти на «мінському майданчику». Я хочу розмовляти з людьми буквально з поля бою», - сказала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Савченко повернулася в Київ літаком президента України. Після свого першого виступу в парламенті вона зазначила, що знімає плакат з власним зображенням і закликом звільнити її, а натомість розмістить тут плакат із зображенням інших українських політв'язнів.

Савченко запропонувала провести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР". Вона заявила, що готова особисто проводити переговори з Плотницьким і Захарченком, як з "народними депутатами". "Пан Захарченко і пан Плотницький можуть позиціонуватися з повноваженями - нехай позиціонуються як народні депутати від "ДНР" і "ЛНР". Я готова з ними говорити", - сказала нардеп.