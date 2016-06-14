Журналіст звинуватив ВООЗ в непослідовності

З такою заявою в колонці виступив редактор журналу Форбс Майкл Ожанин, повідомляє РБК-Україна.

Так, журналіст поділяє стурбованість світової медичної спільноти про доцільність проведення Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро в зв'язку з розповсюдженням вірусу Зіка.

"Варто згадати про те, скільки людей постраждало через те, що ВООЗ та інші організації помилялися роками щодо ДДТ (інсектицид). ВООЗ розповсюдила епідемію Еболи 2013, дозволивши інфекційного захворювання, яке можна запобігти, вийти з-під контролю", - зазначає журналіст.

На його думку, пріоритети організації "здаються більше політичними, ніж медичними і недавні випади проти електронних сигарет показують, що ВООЗ більше звертає увагу на силу і контроль, ніж на науку".

"Бюджет ВООЗ становить понад 4,4 мільярда доларів США, і формально підзвітний членам правління, які, в свою чергу, можуть впливати на стратегічні політичні рішення, використовуючи систему голосування "один штат-один голос" в Асамблеї ВООЗ. На практиці представництво з правом голосу в багатосторонніх організаціях може бути поставлено під загрозу організаційними структурами, які дозволяють приймати основні рішення порядку денного або поза структур представників, або через включення численних фондів, які "на слуху" і спотворюють широкі стратегії в секторі", - аргументує експерт.

Нагадаємо, як писали ЗМІ, в кінці травня 150 експертів з питань охорони здоров'я подали відкритий лист у відповідне агентство ООН, закликаючи скасувати або перенести Олімпійські ігри в Бразилії. Проте ВООЗ заявила, що перенесення або скасування Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро не буде мати значного впливу на глобальну ситуацію з поширенням вірусу Зіка. Зараз учасники ігор ставлять під сумнів свою участь в Літніх Олімпійських іграх в Бразилії, беручи до уваги спалах вірусу Зіку.