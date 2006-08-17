Ющенко і Стельмах обговорили ситуацію на валютному ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ ситуацію на валютному ринку.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, співрозмовники відзначили позитивні тенденції в економіці, закладені попереднім урядом, а також необхідність їх збереження нинішнім Кабінетом Міністрів.

Також йшлося про значне збільшення обсягів кредитування та вкладів населення, особливо довготермінових, що свідчить про зростання довіри громадян до українських банків та національної валюти. Це, у свою чергу, дає можливість кредитувати проекти довготривалого характеру.

Президент висловив побажання особливу увагу приділяти кредитуванню проектів у соціальній сфері, сільському господарстві та енергозбереженні.

Обговорюючи інвестиційну політику, Президент і голова Нацбанку відзначили баланс зовнішніх інвестицій, наголосивши, що важливим фактором для приходу інвесторів є стабільний курс гривні.

Голова НБУ доповів Президенту про кроки, які робить його відомство для збереження стабільного курсу національної валюти. Протягом двох місяців Національний банк викупив понад 1 млрд. доларів США для підтримки курсу. В.СТЕЛЬМАХ відзначив значне збільшення валютних авуарів України до рівня попередніх років.

Також йшлося про заходи, заплановані НБУ на початок вересня до 10-ї річниці введення гривні.

В.СТЕЛЬМАХ підкреслив, що введення гривні, здійснене тодішнім керівником НБУ В.ЮЩЕНКОМ, відновило функції національної валюти як важливого атрибуту державності, стимулювало прихід інвестицій, розвиток і стабільність економіки, стало прекрасним прикладом проведення грошової реформи без втрат для населення.

Голова НБУ також зауважив, що ювілей національної валюти є хорошою нагодою згадати історію гривні.