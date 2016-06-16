Голову Гостомеля зібралися судити за шахрайство через 10 років після злочину

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, відомством затверджено та направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно Гостомельського селищного голови за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Посадовець наприкінці 2006 року пообіцяв чоловіку придбати та оформити на нього право власності на земельні ділянки в адміністративних межах Гостомельської селищної ради за ціною по 500 доларів США за 0,01 га.

Чоловік погодився на таку пропозицію та в подальшому передав селищному голові 148 тисяч доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 13.12.2006 – це 747,4 тисяч гривень).

Читайте такожУ Києві затримали директора фонду, який привласнив зібрані на лікування бійця АТО 200 тисяч гривень

Однак посадовець не виконав жодних взятих на себе зобов’язань. Отриманими грошима він розпорядився на власний розсуд.

Проти селищного голови відкрито кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування судом накладено арешт на майно посадовця.

Як зазначає сайт громади Приірпіння "Коцюбинське.com.ua", мова йде саме про чинного голову Гостомеля Юрія Прилипка, що до цього був депутатом Ірпінської міської ради від Партії регіонів.

Прилипко відомий, зокрема тим, що є власником складів, де після втечі з країни Віктора Януковича був знайдений VIP-автопарк нібито з президентського маєтку "Межигір'я".