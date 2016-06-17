Луценко до прокурора в Одесі: або задекларуйте гроші на авто, або звільняйтесь
Юрій Луценко вимагає, щоб прокурори декларували своє майно або йшли у відставку.
Сьогодні під час раптової перевірки роботи Одеської місцевої прокуратури №4 у Суворовському районі міста генпрокурор був обурений невідповідністю способу життя прокурорів їхнім доходам. Про це пише "Українська правда".
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Луценко поцікавився у першого заступника керівника прокуратури обставинами і вартістю придбаного автомобіля Toyota Avalon, вартість якого не відповідає офіційній зарплаті прокурора.
"З таким підходом або продекларуйте, де взяли гроші, або звільняйтесь", - заявив Луценко.
Також він провів зустрічі з прокурорами, які проінформували щодо існуючого навантаження, кількості справ у судах, результативність роботи.
Особлива увага була приділена питанню організації прийому громадян, обліку справ, швидкості і результативності їх опрацювання.
Додамо, сьогодні в Одесі представили нового прокурора області Олега Жученка, який раніше був виконуючим обов'язки.