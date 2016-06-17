СБУ спіймала на хабарі російського дипломата (відео)
20:32, 17 червня 2016Суспільство
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Служба безпеки України викрила спробу дачі хабара дипломатом Генерального консульства Російської Федерації в Харкові одному з українських правоохоронців.
Російський дипломат намагався дати хабар українському правоохоронцю / скріншот
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Росіянин пропонував $400 за видачу водійських посвідчень на своє ім'я та ім'я ще одного представника іноземної консульської установи.
Після затримання чоловік представився дипломатом Генерального консульства РФ у Харкові. Він пред'явив правоохоронцям дипломатичний паспорт та акредитаційну картку.
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Враховуючи наявність у іноземця дипломатичного імунітету, він був відпущений з місця події.
Розглядається питання про оголошення російського дипломата персоною нон грата.
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