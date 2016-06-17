СБУ спіймала на хабарі російського дипломата (відео)

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Росіянин пропонував $400 за видачу водійських посвідчень на своє ім'я та ім'я ще одного представника іноземної консульської установи.

Після затримання чоловік представився дипломатом Генерального консульства РФ у Харкові. Він пред'явив правоохоронцям дипломатичний паспорт та акредитаційну картку.

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Враховуючи наявність у іноземця дипломатичного імунітету, він був відпущений з місця події.

Розглядається питання про оголошення російського дипломата персоною нон грата.