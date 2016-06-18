Масове отруєння в Ізмаїлі: до лікарень вже звернулося 277 осіб, діє режим НС

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, станом на 18.30 в Ізмаїльську інфекційної лікарні по допомогу звернулися 277 осіб, з них 163 дитини.

«Виписана і переведена на амбулаторне лікування 141 людина. Знаходиться на стаціонарному лікуванні 136 осіб - 30 дорослих і 106 дітей», - відзначили у відділі.

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За словами начальника Ізмаїльського відділу поліції Олександра Суржика, у зв'язку з ситуацією в місті весь особовий склад Ізмаїльського відділу поліції піднятой за тривогою.

«У складі мобільних груп, автопатрулів та піших нарядів, поліцейські об'їжджають всі заклади міста, де вживають спиртні напої, місця стихійної торгівлі, ринки, пояснюючи громадянам, що торгівля овочами, фруктами, молочною продукцією та продуктами, які швидко псуються, заборонена», - сказав Суржик.

Дана профілактика проводитиметься до особливого розпорядження, оскільки кількість хворих продовжує зростати.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що з початку спалаху захворювання кишковою інфекцією в лікувальні установи Ізмаїльського району та міста звернулися 250 осіб, серед яких 147 дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового захворювання людей в Ізмаїльському районі.

В місті діє режим надзвичайно ситуації.