На Закарпатті контрабандні сигарети виявили в машині з дипломатичними номерами РФ (фото)

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в ДФС у Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, 18 червня на пункт пропуску «Дяково» на смугу «зелений коридор» заїхав автомобіль «Mercedes-Benz Vito» з реєстраційними дипломатичними номерами Російської Федерації. У транспортному засобі перебувало двоє громадян Монголії.

Читайте також"Цигарковий дипвантаж": до контрабанди причетне посольство України в Словаччині - ЗМІ (відео)

За даними ДФС, для проходження митного контролю водій надав паспорт громадянина Монголії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, пасажир – дипломатичний паспорт та лист-клопотання посольства Монголії в РФ про сприяння в безперешкодному проходженні дипломатичного вантажу. «Йшла мова про 8 валіз (матеріали та технічні засоби для проведення парламентських виборів 29 червня 2016 року)», - уточнили в закарпатській ДФС.

Вивчаючи подані документи, у працівників митниці виникли сумніви щодо справжності листів, у результаті чого транспортний засіб було направлено на поглиблений огляд.

При огляді автомобіля виявлено, що у валізах, які в документах значились дипломатичним вантажем, знаходяться 29 тис. 145 пачок цигарок, а саме: «Rothmans» українського виробництва з акцизними марками України, «Комплімент вінс», «NZ», «Lifa» - без акцизних марок.

Таким чином, за даними фіскальної служби, громадяни вчинили дії, спрямовані на переміщення цигарок через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме: з поданням документів, які містили неправдиві відомості щодо найменування вантажу, що перевозилися в транспортному засобі та наданням предметам вигляду інших.