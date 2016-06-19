Як українці Трійцю святкували (фото)
21:16, 19 червня 2016Суспільство
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Сьогодні, на 50-й день після Великодня і на 10-й день після Вознесіння, відзначають одне з 12 найбільших християнських свят у році - День Святої Трійці, П'ятидесятницю або ж День Зіслання Святого Духа.
Відтворення давнього українського обряду на території козацького селища "Мамаєва Слобода" / Фото УНІАН
Вважається, що Трійця - це своєрідний символ повернення до життя. Вся природа розквітає, наповнюється яскравими фарбами і ароматами.
Напередодні цього дня люди прикрашають свій будинок зеленню, готують святковий стіл і запрошують гостей. Готуючись до Трійці, люди прибирають оселю, намагаючись звільнити дім від речей, особливо тих, які нагадують неприємні моменти в житті.
На Трійцю також заведено прикрашати храми і будинки гілками дерев, травою і квітами. Так святкувала П'ятидесятницю Церква Старозавітна; так, ймовірно, була прикрашена і Сіонська світлиця в той благословенний день.
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