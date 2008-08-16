З вересня в київському метро - нові проїзні

З наступного місяця, тобто з вересня, пасажири столичного метро зможуть користуватися проїзними квитками на 30 днів без обмеження кількості поїздок. Ці проїзні виготовлені на основі безконтактних карток.

Про це йдеться в коментарі головного інженера комунального підприємства “Київський метрополітен” Володимира ЗЕЛЯ щодо запровадження автоматизованої системи проходу пасажирів (АСПП) у підземці, текст якого розміщено на офіційному веб-порталі КП.

“Проїзні квитки на термін дії без обмеження кількості поїздок на основі безконтактних карток будуть введені в обіг у вересні 2008 року. Це будуть проїзні квитки на 30 календарних днів з дати першого проходу. Підкреслюю: відлік 30 днів розпочинається саме з дати першого проходу, а не з дати купівлі квитка”, - поінформував В.ЗЕЛЬ.

Тобто проїзний можна буде придбати заздалегідь, а розпочати використовувати тоді, коли пасажирові буде зручно. Саме в цьому полягає найголовніша перевага цього квитка перед існуючим місячним проїзним квитком.

За словами В.ЗЕЛЯ, для нового квитка можна буде продовжити термін дії, при цьому кінцевий термін дійсності квитка буде продовжений на 30 днів. Для продовження терміну дії квитка існує одне обмеження: до кінця терміну дії повинно залишитися не більше 30 днів. Таким чином можна буде регулярно продовжувати термін дії квитка доки це буде необхідно пасажиру.

Передбачається, що якщо термін дії квитка закінчився, пасажир зможе придбати новий квиток на тій самій картці.

В.ЗЕЛЬ також повідомив, що оскільки цей квиток не має обмеження кількості поїздок, він призначений для проходу лише одного пасажира. Тому повторний прохід по даному квитку на одній станції дозволяється лише після тайм-ауту, який становить 15 хвилин (так само як і для існуючого місячного проїзного квитка на основі магнітної картки).

Як пояснив В.ЗЕЛЬ, при проході через АКП (турнікет - УНІАН) на індикаторі терміналу висвічується напис: «Залишок ХХ днів» - тобто скільки днів залишилось до кінця терміну дії квитка. При цьому загоряється індикатор зеленого кольору на передній панелі АКП і пасажир може проходити. В день закінчення терміну дії висвічується напис «Останній день проїзду». При спробі повторного проходу висвічується напис «Порушення правил проходу».