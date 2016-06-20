Міноборони шукає нову клініку для реабілітації Героя України Петраківського (відео)

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікацій та преси Міноборони.

Медики Міноборони та МОЗ сьогодні, 20 червня, за дорученням президента України відбули до Польщі, щоб визначити стан майора Петраківського та прийняти фахове рішення щодо подальшого лікування військовослужбовця у клініках за кордоном.

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В ході обстеження Петраківського лікарі визначили теперішній стан хворого. «Зокрема, встановлено, що у пацієнта енцефалопатія складного ґенезу: спостерігається збереження деяких коркових функцій, що дозволяє сподіватися на прогрес у лікуванні. Також у Олександра є реакція, він посміхається, впізнає близьких та родичів, на очах можуть з’являтися сльози», - розповідають у Міноборони.

Як наголосили у відомстві, "за висновками лікарів - представників виїзної міжвідомчої комісії Міноборони та МОЗ, хворий транспортабельний та потребує подальшого лікування і реабілітації в спеціалізованій клініці". Невдовзі представниками комісії буде прийнято рішення щодо вибору лікувального закладу для офіцера, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 28-річний майор Петраківський перебуває у Воєводському реабілітаційному госпіталі міста Гурово-Іловецьке в Польщі. Він отримав тяжке поранення у ході бою в липні 2014 року, коли група спеціального призначення під його командуванням забезпечувала проходження колони техніки сил АТО до Луганського аеропорту.

Указом президента України майору Петраківському присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".