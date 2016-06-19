За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, одного поранено - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента Олександр Мотузяник.

Читайте такожБойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке: один військовий загинув, двоє поранені

"За минулу добу загинуло троє українських військових. Один військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям, під час обстрілу позицій поблизу Талаківки. Двоє захисників загинули, натрапивши на ворожу міну в районі селища Луганське Бахмутського району Донеччини. І там же один боєць зазнав поранень", - сказав Мотузяник.

Як повідомлялось, протягом минулої доби ситуація в районі проведення АТО залишалася неспокійною. Загалом зафіксовано 44 обстріли позицій Збройних сил України, з них – по 19 на Донецькому і Маріупольському напрямках та 6 на Луганському.