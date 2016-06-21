Порошенко про масові бійки за участю російських фанів на Євро-2016: не відкидаю, що вони були навмисно підготовлені

Про це він заявив в інтерв’ю французькому телеканалу ITele.

"Це безвідповідальна політика фанів. І я не виключаю, що вони були навмисно підготовлені – спеціально натреновані, навіть на вбивство", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання щодо сутичок за участі російських фанів у Марселі, і чи він не вважає, що у Європи є проблеми з Росією.

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"Ви знаєте, що англійський фан втратив життя. А коли вбивають людей, безумовно, це має вплив на загальну атмосферу. Незважаючи на це, я хотів би привітати Францію з чудовою організацією чемпіонату. Така поведінка має бути покараною. Організатори нестимуть відповідальність. Це не має нічого спільного зі справжнім футболом", - додав президент України.