В Одесі близько 2 тисяч осіб проводять мітинг проти мера Труханова (фото)

В Одесі близько 2 тисяч людей проводять мітинг проти мера міста Геннадія Труханова.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зібралися на вулиці Генуезькій біля комплексу «Гагарін Плаза», де проходить конференція мерів міст України. Активісти перекрили проїжджу частину вулиць Генуезької та Посмітного. Вони тримають розтяжки з написами «Одесса против Труханова», прапори України. Деякі люди пов'язали на плечі жовто-сині полотнища або тримають у руках маленькі прапорці України. Рух транспорту в цій частині міста паралізовано.

Також пікетувальники тримають плакати з написами: «Труханов, Одесса не твоя собственность», «Мы против мэра-коррупционера», «Гена, возвращайся на родину», «Хватит деребанить землю», «Не дадим уничтожить Одессу» тощо.

Активісти підключили підсилювач звуку й на імпровізованому мітингу виступають усі бажаючі.

Мітинг відкрився спільним виконанням Гімну України. Люди періодично скандують: «Слава Україні!» та «Героям Слава!».

Як заявила відома в місті активістка Аліна Подолянка, у «Гагарін Плаза» зібралися мери міст України, більшість з яких - патріоти країни. «Нехай вони бачать, як ставляться до Труханова, кому вони тиснуть руку», - сказала Подолянка.

Промовці говорять про те, що Труханов «сприяє розкраданню прибережної землі», є сепаратистом, громадянином Росії та ін.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Труханов має російський паспорт і є власником компанії «РОСТ», зареєстрованої через офшорні компанії на Віргінських островах. Також, за деякими даними, у Труханова є ще й грецьке громадянство.

6 квітня керівники Одеської ОДА звернулися до президента України та керівництва правоохоронних органів із проханням невідкладно перевірити інформацію про наявність у Труханова російського громадянства.

15 квітня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов оприлюднив фотокопії документів про російське громадянство мера Одеси. При цьому, згідно з фотокопіями, у Труханова два паспорти - з реєстрацією в Дагестані та в Підмосков'ї.

27 квітня Труханов заявив, що отримав відповідь із генерального консульства РФ в Одесі про те, що він не є громадянином Росії і не звертався за отриманням громадянства.

10 червня голова СБУ Василь Грицак сказав, що розслідування справи про подвійне громадянство – компетенція міграційної служби України.