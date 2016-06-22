Більше 50 рятувальників ліквідують пожежу на складах у Дніпрі (фото)
12:29, 22 червня 2016Суспільство
459 0
У Дніпрі в Новокодацькому районі сильна пожежа на складах.
До гасіння пожежі залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки / 056.ua
У середу, 22 червня, о 07:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні, розташованого по вулиці Квітки-Основ'яненка у Новокодацькому районі місті Дніпро, повідомляє прес-служба ДСНС.
Читайте такожНа Львівщині горіла церква ХVІІ століття
Як зазначається, на цей час здійснюється гасіння пожежі. Пожежно-рятувальні підрозділи працюють за четвертим підвищеним номером виклику.
До гасіння пожежі залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 рятувальників.
На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter