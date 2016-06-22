Більше 50 рятувальників ліквідують пожежу на складах у Дніпрі (фото)

12:29, 22 червня 2016
Суспільство
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У Дніпрі в Новокодацькому районі сильна пожежа на складах.

056.ua

У середу, 22 червня, о 07:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні, розташованого по вулиці Квітки-Основ'яненка у Новокодацькому районі місті Дніпро, повідомляє прес-служба ДСНС.

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Як зазначається, на цей час здійснюється гасіння пожежі. Пожежно-рятувальні підрозділи працюють за четвертим підвищеним номером виклику.

До гасіння пожежі залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 рятувальників.

На місці події працює оперативна група Головного управління  ДСНС України у Дніпропетровській області.

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