"Людина з великою кількістю ворогів": глава СБУ заявив, що змушений спати зі зброєю

Про це він сказав в інтерв'ю Лига.net.

"Я, як офіцер СБУ, як людина з великою кількістю ворогів, які обіцяли знищити мене і мою родину до сьомого коліна, завжди ходжу зі зброєю, сплю зі зброєю. Я змушений це робити", - заявив він.

Грицак також розповів, що раніше любив полювання.

Читайте такожСБУ не виключає передачі громадянина Франції, який готував теракти на Євро-2016

"Я перестав полювати. Напевно, більше ніколи вже не захочу. Багато чого в житті змінилося. Коли хтось в тобе стріляє, ти в когось стріляєш... Стріляти для задоволення в живі цілі - я в цьому не бачу нічого для себе. Буду стріляти в тирі - це обов'язково. Мені подарували друзі машинку, яка вистрілює тарілочки. Люблю я й снайперську зброю. Це мене захоплює", - розповів він.