Відкрився IV Всесвітній форум українців

У Києві проходить IV Всесвітній форум українців.

Урочисте відкриття форуму відбулося о 10.00 в Національному палаці “Україна”.

У зібранні беруть участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Всеукраїнської координаційної ради Михайло ГОРИНЬ, президент Світового конгресу українців Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ, міністр культури та туризму України Ігор ЛІХОВИЙ, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ.

Також у роботі IV Всесвітнього форуму українців у Києві беруть участь близько 3,5 тис. українців з 43 країн світу.

Форум триватиме до 20 серпня.