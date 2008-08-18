На Чернігівщині горить ліс: МНС підозрює військових

Причиною лісової пожежі у Чернігівській області могли стати стрільби на військовому полігоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, "є припущення щодо обставин виникнення пожежі. Ліс спалахнув через стрільби, які проводили військові на полігоні".

До цього часу у Козелецькому районі Чернігівської області триває гасіння лісової пожежі, що виникла 16 серпня. Працівники лісового господарства та військові здійснюють чергування та обкопування осередків пожежі на підступах до села Косачівка. Всього на місці події працюють 1050 осіб та 113 одиниць техніки.

Як повідомлялося, 16 серпня на території Остерського військового лісгоспу у селищі Десна Козелецького району Чернігівської області у хвойному лісі виникла пожежа. Швидкому розповсюдженню вогню сприяла суха спекотна погода та вітер, внаслідок чого вогонь охопив близько 350 гектарів лісу.

У сусідньому селі Косачівка вогонь повністю знищив 20 будинків (10 з них нежитлові), в яких проживало 16 осіб.