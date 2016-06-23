В Харкові поліція під час конфлікту з відпочивальниками у парку обстріляла двох із них - прокуратура

Як повідомляє прокуратура Харківської області, близько 6 години ранку 23 червня біля одного з розважальних комплексів у Олексіївському лугопарку сталася стрілянина.

За попередніми даними, конфлікт виник між відпочиваючими та правоохоронцями. Працівники поліції застосували травматичну зброю.

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Двоє учасників конфлікту отримали тілесні ушкодження і знаходяться у лікарні. Правоохоронці - працівники територіальних підрозділів ГУ НП в Харківський області проходять медичне обстеження на наявність алкоголю в крові.

Наразі з'ясовуються всі обставини події, проводяться першочергові слідчі дії.

Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.