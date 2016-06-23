Стрілянина у Харкові: у прокуратурі розповіли про стан постраждалих від рук поліцейських
Один з відпочиваючих, в яких у Харкові стріляли поліцейські, вже покинув лікарню, повідомила представник прокуратури Харківської області Віта Дубовик. Другого постраждалого вже прооперували. Інформацію про його стан з'ясовують.
Про це повідомляє "112 Україна".
"За попередньою інформацією, один з відпочиваючих вже покинув лікарню, а іншому зробили операцію, його стан зараз з'ясовуємо у лікарів", - сказала Дубовик.
Зараз працівники поліції направлені на медичне обстеження для перевірки наявності алкоголю у них в крові. Слідчі прокуратури проводять допити свідків і учасників цього конфлікту. Триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів (ч. 2 ст. 365 КК України). Максимальна санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Харкові біля пляжу поліцейські стріляли в двох відпочиваючих. Відомо, що між відпочиваючими та правоохоронцями виник конфлікт, і згодом співробітники поліції застосували травматичну зброю.