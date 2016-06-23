Стрілянина у Харкові: у прокуратурі розповіли про стан постраждалих від рук поліцейських

Про це повідомляє "112 Україна".

"За попередньою інформацією, один з відпочиваючих вже покинув лікарню, а іншому зробили операцію, його стан зараз з'ясовуємо у лікарів", - сказала Дубовик.

Зараз працівники поліції направлені на медичне обстеження для перевірки наявності алкоголю у них в крові. Слідчі прокуратури проводять допити свідків і учасників цього конфлікту. Триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів (ч. 2 ст. 365 КК України). Максимальна санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові біля пляжу поліцейські стріляли в двох відпочиваючих. Відомо, що між відпочиваючими та правоохоронцями виник конфлікт, і згодом співробітники поліції застосували травматичну зброю.