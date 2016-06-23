ДТП з українцями на території Росії: кількість загиблих досягла шести осіб

Про це повідомили у прес-службі ГУ МНС по Курській області, передає ТАСС.

"Жінка 1972 року народження померла на операційному столі", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що ще один потерпілий перебуває в лікарні в реанімації, він поки не транспортабельний.

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Решта 5 постраждалих, включаючи дитину, вже перебуває у Курську. "Ті 5 осіб, які були транспортабельні, вже переведено в обласну лікарню", - додали в МНС. Їхньому життю ніщо не загрожує.

Нагадаємо, правоохоронні органи Курської області повідомили про загибель п'яти українців і травмуванні сімох при лобовому зіткненні мікроавтобуса з вантажівкою у Курській області.