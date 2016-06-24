У Львові суд звільнив з-під варти "Доктора Пі" Слюсарчука

Як повідомив кореспонденту УНІАН речник управління Державної пенітенціарної служби у Львівській області Мирослав Демків, сьогодні відбулося засідання Львівського апеляційного суду, який ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу Слюсарчуку із тримання під вартою на особисте зобов’язання.

"Рішення суду вже надійшло до Державної пенітенціарної служби у Львівській області, є всі юридичні підстави, що Андрій Слюсарчук сьогодні буде звільнений з-під варти на виконання рішення суду. На даний час тривають всі необхідні для цього заходи", - зазначив Демків.

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Як повідомляв УНІАН, Слюсарчук відбував покарання у Полицькій виправній колонії на Рівненщині. У середині червня його етапували до попереднього місця ув'язнення у Львівську установу виконання покарань №18 (львівське СІЗО).

8 квітня 2015 року Апеляційний суд Львівської області відхилив клопотання адвокатів Слюсарчука про пом'якшення вироку.

Однак, 28 січня 2016 р. Володимирецький районний суд Рівненської області скоротив термін ув'язнення Слюсарчуку за "законом Савченко". Відтак йому залишалося відбути за ґратами ще 1,5 року з правом на умовно-дострокове звільнення. Слюсарчук мав вийти на свободу 20 червня 2016 року.

24 березня 2016 р. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, розглянувши касаційні скарги Слюсарчука та його захисників, ухвалив скасувати рішення Апеляційного суду Львівської області та призначити новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Довідка УНІАН. 14 лютого 2014 року вироком Сихівського райсуду міста Львова Андрій Слюсарчук, відомий як "Доктора Пі", був засуджений за шахрайство до 8 років позбавлення волі.

За кілька років до того у ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 млн цифр у числі "Пі" після коми. Він також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Проте з'ясувалося, що Слюсарчук - самозванець. Він обвинувачений у використанні підроблених документів, здійсненні незаконної лікувальної діяльності, пов’язаної із заподіянням потерпілим тяжких тілесних ушкоджень та вбивством з необережності двох хворих, а також заволодінні шляхом обману і зловживання довірою чужим майном.