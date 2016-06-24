Генпрокуратура підозрює в тероризмі 4 суддів з окупованої частини Луганщини

Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України, заступник генерального прокурора повідомив про підозру чотирьом суддям Краснолуцького та Брянківського міських судів у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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Вказані судді стали учасниками судового блоку терористичної організації "ЛНР", на підставі незаконного указу голови терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького обійняли посади так званих "суддів Краснолуцького та Брянківського міських судів ЛНР" та почали здійснювати правосуддя від імені цієї терористичної організації.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.