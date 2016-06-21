Терористи "ЛНР" заявили про затримання української журналістки, СБУ перевіряє інформацію

19:25, 21 червня 2016
Війна
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Бойовики "ЛНР" заявили про затримання української журналістки з Івано-Франківська, кореспондентки інформаційного ресурсу "Голос-інфо" Ольги Богданової.

фото УНИАН / УНИАН

Щодо журналістки "порушили кримінальну справу за статтею "шпигунство", передає Радіо Свобода.

"За завданням українських спецслужб вона займалася збором і передачею інформації політичного і військового характеру на території "ЛНР", використовуючи особистий контакт з військовослужбовцем одного з територіальних підрозділів республіки", – заявляють терористи.

У свою чергу речник СБУ Олена Гітлянська повідомила УНІАН, що Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо зникнення журналістки на непідконтрольній українській владі території Донбасу.

"Ми перевіряємо цю інформацію", - сказала вона.

Читайте такожЗвільнена з полону журналістка Варфоломеєва поскаржилася, що у Луганську вона "стала ворогом народу"

Як повідомляв УНІАН, 3 березня було звільнено з полону терористів українську журналістку Марію Варфоломеєву. Її обміняли на двох спільників бойовиків – українку-мешканку тимчасово окупованої території і громадянина РФ. 

Варфоломеєву затримали за звинувачення у "шпіонажі", за проукраїнську позицію, за активну участь у Євромайданах у Луганську, за патріотичну символіку на фото в соцмережах.

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