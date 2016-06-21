Терористи "ЛНР" заявили про затримання української журналістки, СБУ перевіряє інформацію
Бойовики "ЛНР" заявили про затримання української журналістки з Івано-Франківська, кореспондентки інформаційного ресурсу "Голос-інфо" Ольги Богданової.
Щодо журналістки "порушили кримінальну справу за статтею "шпигунство", передає Радіо Свобода.
"За завданням українських спецслужб вона займалася збором і передачею інформації політичного і військового характеру на території "ЛНР", використовуючи особистий контакт з військовослужбовцем одного з територіальних підрозділів республіки", – заявляють терористи.
У свою чергу речник СБУ Олена Гітлянська повідомила УНІАН, що Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо зникнення журналістки на непідконтрольній українській владі території Донбасу.
"Ми перевіряємо цю інформацію", - сказала вона.
Читайте такожЗвільнена з полону журналістка Варфоломеєва поскаржилася, що у Луганську вона "стала ворогом народу"
Як повідомляв УНІАН, 3 березня було звільнено з полону терористів українську журналістку Марію Варфоломеєву. Її обміняли на двох спільників бойовиків – українку-мешканку тимчасово окупованої території і громадянина РФ.
Варфоломеєву затримали за звинувачення у "шпіонажі", за проукраїнську позицію, за активну участь у Євромайданах у Луганську, за патріотичну символіку на фото в соцмережах.