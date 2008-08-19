Ахметов попереджає: гра «Шахтаря» небезпечна для вашого здоров'я

Погана гра, яку демонструє ФК «Шахтар» в Чемпіонаті України з футболу, негативно позначається на здоров`ї уболівальників гірників.

Про це сьогодні сказав президент ФК «Шахтар», народний депутат України Рінат Ахметов, пише Остров.

«Так, як останнім часом грає моя команда, серцево-судинні захворювання розвиватимуться ще швидше», - сказав він сьогодні під час зустрічі з трудовим колективом Донецького обласного протипухлинного центру. Зустріч організована в рамках програми «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань», що реалізується благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України».

За підсумками 5 турів чемпіонату Прем`єра-ліги, «Шахтар» набрав 6 очок з 15 можливих і займає 7 строчку в турнірній таблиці. У активі команди 1 виграш, 1 програш і 3 нічиї.

За словами пана Ахметова, наступним напрямом його благодійної діяльності стане боротьба із зростанням серцево-судинних захворювань.