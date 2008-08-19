У Росії посилюють охорону стратегічних об`єктів через наявну інформацію про підготовку грузинськими спецслужбами терактів.

Як повідомляє «Эхо Москвы», про це заявив сьогодні глава ФСБ Росії Олександр БОРТНІКОВ.

Він також сказав, що лідери бойовиків активізують свою діяльність на Північному Кавказі. Під особливу охорону буде взято об`єкти транспорту, органи державної влади, об`єкти енергетики, а також місця масового скупчення людей. За його словами, перш за все таких заходи буде вжито в Південному федеральному окрузі.