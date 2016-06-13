В Умані хасиди побили місцевого жителя та оператора телеканалу

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління поліції в Черкаській області, у результаті конфлікту постраждав уманчанин та відеооператор одного з українських телеканалів.

Так, ввечері 11 червня до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя стосовно хуліганських дій з боку хасидів-паломників в місці їх компактного проживання. За викликом виїхала слідчо-оперативна група відділу.

На момент інциденту на місце події прибув відеооператор одного із каналів України, який здійснював відеозйомку конфлікту. У цей час на нього було скоєно напад групою паломників, в результаті чого йому спричинено тілесні ушкодження.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту з паломниками в Умані. Слідчим відділом Уманського відділу поліції за попередньою кваліфікацією за вказаними фактами відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усіх учасників та очевидців події. Тривають слідчі дії.

Зазначимо, що в Умані періодично відбуваються конфлікти між місцевими жителями і ортодоксальними іудеями, що приїжджають з різних країн у рамках паломництва до могили цадика (праведника) Нахмана з Брацлава. Особливо масовим воно є у вересні, однак конфлікти стаються й протягом року, зокрема в січні 2016 року один з хасидів накинувся з ножем на депутата Уманської міськради від партії "Свобода".