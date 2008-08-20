Тимошенко влаштує «солодке життя» імпортерам і виробникам м'яса

Із сьогоднішнього дня в Україні починаються перевірки імпортерів і виробників м`яса на предмет обгрунтованості цін на їхню продукцію на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження було прийняте сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

За словами прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, забезпечити перевірки мають Міністерство фінансів України, Державна митна служба, Антимонопольний комітет.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, імпортери м`яса і м`ясопродуктів перевірятимуться на предмет відповідності цін на продукцію, що імпортується, до діючих цін на аналогічну продукцію на європейському ринку.

Вітчизняні виробники м`яса перевірятимуться на предмет відповідності ціни на внутрішньому ринку з цінами на аналогічну продукцію на ринках країн Європейського Союзу.

«Нам раз і назавжди потрібно з`ясувати, як формуються ціни на нашому ринку і для товарів, що імпортуються, і для товарів вітчизняного виробництва», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що не може бути такого, коли виробники м`яса одержують «копійки» прибутку, а роздрібна торгівля іноді одержує до 70% доходів після встановлення роздрібної ціни.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що з аналізу ситуації можна зробити висновок, що у виробництві м`яса і м`ясопродуктів фактично підтримуються посередники, а виробники м`яса не мають ніякої підтримки.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для перевірок і аналізу ситуації на ринку м`яса і м`ясопродуктів достатньо два тижні. І потім, за її словами, результати перевірок і одержану статистику буде проаналізовано на засіданні уряду.

«Вся країна має знати - якщо стоїть така ціна (висока – УНІАН) на м`ясо, то хто на цьому «наварює», а хто, я маю на увазі сільгоспвиробників, навіть не компенсує собівартість», - заявила вона.