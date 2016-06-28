Матеріали Всеправославного собору перекладуть українською

Про це йдеться на сторінці університету у Facebook.

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"Після того, як Святий і Великий Собор Православної Церкви відбувся і мільони українців дізналися про це, важливо, щоб вони прочитали і тексти, прийняті соборною повнотою Церкви, яка вважає себе спадкоємницею Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви", - написав у Facebook керівник університету Георгій Коваленко.

"Оприлюднювати тексти плануємо на порталі "Православіє в Україні". Сподіваємося, що найближчим часом документи війдуть друком у видавництві Дух і Літера", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 26 червня на острові Крит завершився Всеправославний собор, який вперше відбувся без участі представників Російської православної церкви.