На Криті завершився Всеправославний собор

Собор завершився урочистим богослужінням, повідомляє Deutsche Welle.

Як заявив голова православного єпископського зібрання Німеччини митрополит Августин, найважливішим підсумком заходу стало те, що Святий і Великий Собор стає постійним органом православної церкви.

У соборі взяли участь 166 делегатів з десяти помісних церков. Російська православна церква відмовилася від участі. Крім того, на собор не приїхали представники Антіохійської, Грузинської, Сербської і Болгарської православних церков.

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Митрополит Німеччини і екзарх Центральної Європи Августин також наголосив, що церкви, представники яких не захотіли взяти участь у соборі, можуть пізніше приєднатися до ухвалених на Криті рішень. За його словами, перед ними не закриваються двері.

Раніше у РПЦ пояснили свою відмову брати участь у соборі тим, що він нібито загрожує розколоти православ'я замість того, щоб об'єднати його. В РПЦ навіть заявили, що вважатимуть нелегітимними рішення, ухвалені на соборі без участі Росії.

Як повідомляв УНІАН, Всеправославний собор розпочався на Криті 19 червня.

Лідери православних церков збиралися разом вперше за понад 1200 років.