На Житомирщині затримано скупників бурштину із камінням вартістю 4 мільйони гривень

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники відомства спільно з поліцією та прокуратурою затримали на АЗС поблизу села Сингаї Коростенського району двох скупників бурштину із 50 кілограмами відбірного каміння великої фракції.

"Бурштин був розфасований скупниками залежно від фракції в декількох пакетах та підготовлений до продажу. За попередніми оцінками експертів, партія каміння коштує на «чорному ринку» щонайменше 4 мільйони гривень", - стверджується у повідомленні.

Також під час обшуку авто ділків правоохоронці виявили пакет з ще двома породами дорогоцінного каміння, зі слів затриманих – берилами та топазами.

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У рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності організаторів незаконного видобутку і збуту бурштину-сирцю.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Рівному працівники СБУ вилучили у скупників 10 кг бурштину-сирцю крупної фракції, орієнтовна вартість якого на “чорному” ринку становить 500 тис. грн.