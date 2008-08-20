Тимошенко обіцяє залишити ГТС України в держвласності

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вкотре наголошує, що газотранспортна система (ГТС) України залишиться у державній власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що саме БЮТ у 2007 році добився ухвалення закону, який «раз і назавжди закриває тему будь-яких махінацій з нашою газотранспортною системою».

«Чітко було законом прийнято, що ніяких концесій, ніяких спільних підприємств, ніяких консорціумів - нічого… Це державна власність стратегічного значення, яка дає Україні стабільну і надійну геополітичну позицію, у тому числі і в енергетичному секторі», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що зараз як прем`єр-міністр зміцнили цю концепцію, вивівши НАК «Нафтогаз України» з боргів, повернувши НАК внутрішній ринок України і ліквідувавши «УкрГаз-Енерго» і «РосУкрЕнерго».

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ «Укртранснафта».

Станом на 1 січня 2008 року, газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складається з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відводів становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході - 288, на виході - 178,5 млрд. куб. м., в т.ч. до країн Європи - 142,5 млрд. куб. м.