На Дніпропетровщині поліція затримала 9 чоловіків з арсеналом зброї (фото)

Як повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, затримані пересувалися на двох позашляховиках.

25 червня правоохоронці вилучили у них 2 автомати Калашникова, один з яких з глушником, 6 пістолетів з патронами - 2 травматичної дії та 4 бойових, 3 ножі, кастет, 6 бронежилетів та балаклави.

Серед затриманих двоє чоловіків були раніше засуджені, 4 осіб раніше несли службу в зоні АТО. Всі затримані - жителі Дніпропетровської області.

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Наразі проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи та експертизи, слідчі встановлюють походження зброї та наміри затриманих.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.