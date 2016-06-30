В лікарнях Ізмаїла залишається 61 постраждалий від кишкової інфекції - ДСНС
08:55, 30 червня 2016Суспільство
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В медичних закладах Ізмаїла Одеської області залишається 61 постраждалий від кишкової інфекції, з них - 51 дитина.
Всього до лікарень звернулися 770 осіб, з них 448 дітей / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Загалом протягом 16-29 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулося 770 осіб, з них 448 дітей.
Як повідомляв УНІАН, постраждалі від кишкової інфекції почали надходити до медустанов Ізмаїла з 16 червня. За даними МОЗ, причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу внаслідок підтоплення через сильні зливи.
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