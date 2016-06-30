В Україні немає арени, готової до "Євробачення" – Нищук

Про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу".

"Арени як такої у нас практично немає, за тими вимогами закритої арени на велику кількість людей", – заявив міністр.

Нищук зазначив, що НСК "Олімпійський" у Києві не є критим, і навіть якщо він буде тимчасово накритий, то таке накриття не дозволить підвісити до нього важке обладнання.

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При цьому міністр зазначив, що можливість побудови такої арени розглядає Львів.

"Вона насправді необхідна кожному місту, Києву зокрема. У нас дійсно немає такого майданчика, який був б прийнятним для великого форуму мистецького, конгресу, театрального перформансу", – додав він.

На думку Нищука, Києву необхідно побудувати великий сучасний зал на березі Дніпра.