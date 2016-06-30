Черговий корупційний скандал: поліція проводить обшуки у Харківській міськраді (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко.

«У своїх службових кабінетах після отримання хабара в розмірі 4 000 доларів США затримано: начальника відділу з питань ЖКГ, транспорту і зв'язку юридичного департаменту Харківської міської ради і юриста того ж департаменту», - повідомив Геращенко.

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За його словами, підозрювані вимагали й отримали хабар за відмову від судового позову на визнання права власності на квартиру, по якій було спірне питання щодо спадщини.

Геращенко зазначив, що Генеральна прокуратура вивчає матеріали слідчо-оперативних розробок на предмет розширення кола підозрюваних - стосовно начальства затриманих сьогодні чиновників, якщо для цього буде достатньо доказів.