У центрі Львова встановлять пункти велопрокату

У центрі Львова на площі Ринок та на проспекті Свободи встановлять пункти велопрокату, площею по 6 м. кв. кожен.

Відповідну ухвалу прийняла сьогодні сесія Львівської міської ради з метою створення туристичної привабливості міста, інтеграції у загальноєвропейську веломережу, повідомляє прес-служба ЛМР. Читайте такожУ Харкові з'явилися безкоштовні СТО для велосипедів Нагадаємо, раніше у Львові створили перший муніципальний велопрокат.

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