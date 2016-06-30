У центрі Львова встановлять пункти велопрокату
19:19, 30 червня 2016Суспільство
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У центрі Львова на площі Ринок та на проспекті Свободи встановлять пункти велопрокату, площею по 6 м. кв. кожен.
У центрі Львова встановлять пункти велопрокату / Фото УНІАН
Відповідну ухвалу прийняла сьогодні сесія Львівської міської ради з метою створення туристичної привабливості міста, інтеграції у загальноєвропейську веломережу, повідомляє прес-служба ЛМР.
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Нагадаємо, раніше у Львові створили перший муніципальний велопрокат.
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