Спалах кишкової інфекції в Ізмаїлі завершився – СЕС

Минулої доби хворі зі скаргами на нездужання, пов’язане із кишковими інфекціями із міста Ізмаїл, сіл Броска та Матроска Одеської області не зареєстровано. Це дає підстави говорити про завершення спалаху, повідомляє прес-служба СЕС.

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Держсанепідслужба України у Одеській області інформує, що станом на 8 годину 2 липня, як і напередодні, у місті Ізмаїл з початку спалаху кишкових інфекцій за медичною допомогою звернулось всього 776 хворих, з них 449 - діти

Відбір для контролю якості питної води із свердловин на санітарно-гігієнічні, вірусологічні та мікробіологічні дослідження продовжуються.

Нагадаємо, за даними МОЗ, причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу внаслідок підтоплення через сильні зливи.