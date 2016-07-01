В Одесі приїжджі сестри вбили літнього італійця, захотівши його обікрасти (фото, відео)

17:03, 01 липня 2016
Суспільство
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В Одесі правоохоронці затримали двох сестер, які підозрюються у вбивстві іноземця, їх утримують під вартою.

od.npu.gov.ua

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції в Одеській області, 30 червня працівники поліції затримали двох мешканок Одеської області, які за допомогою медичного препарату, схожого на клофелін, пограбували 64-річного громадянина Італії. У результаті передозування медичного засобу потерпілий помер.

Під час слідства з'ясувалося, що іноземець у вечірній час відпочивав на пляжі «Аркадія», де познайомився з двома жінками, а потім запросив «подруг» до себе у гості в готельний номер.

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«Чоловік і його нові знайомі у готельному номері почали розпивати спиртні напої. Одна з жінок непомітно підсипала медичний препарат у напій італійця. Потерпілий втратив свідомість, тоді жінки викрали у нього особисті речі та гроші. Після скоєння крадіжки зловмисниці залишили готель, але були затримані співробітниками поліції», - зазначили в поліції.

Коли правоохоронці піднялися до готельного номера іноземця, він був непритомним. На місце події прибула медична допомога, лікарі намагалися реанімувати потерпілого, але він помер.

При огляді у правопорушниць були виявлені і вилучені медичний засіб у пігулках, а також викрадені 3 мобільних телефони, золоті прикраси, годинники та гроші. Всього викрадено коштів і цінностей на суму 20 тисяч гривень.

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Вилучений медичний препарат направлено на експертне дослідження.

З'ясувалося, що 20-річна і 34-річна правопорушниці - двоюрідні сестри, які приїхали до Одеси у курортний сезон з метою заробітку.

На даний час зловмисниць затримано і стосовно них застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічного ув'язнення.

Встановлюється причетність затриманих до інших аналогічних злочинів.

od.npu.gov.ua
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