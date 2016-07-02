Справа "айдарівця"-командира Надії Савченко: апеляційний суд пішов до нарадчої кімнати

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя також опитав народних депутатів, які висловили намір взяти Лихоліта на поруки.

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На судовому засіданні увесь час присутній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він сидить за одним столом поруч з «айдарівцем».

Адвокат Лихоліта Андрій Мамалига просить Апеляційний суд скасувати рішення Печерського районного суду про арешт його підзахисного та обрати особисте зобов'язання у вигляді нової міри запобіжного заходу.