Справа "айдарівця"-командира Надії Савченко: апеляційний суд пішов до нарадчої кімнати
21:55, 02 липня 2016Суспільство
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Апеляційний суд Києва видалився у нарадчу кімнату для прийняття рішення по апеляційній скарзі сторони захисту колишнього начальника штабу батальйону «Айдар» Валентина Лихоліта про зміну запобіжного заходу з арешту на два місяці на особисте зобов'язання.
Апеляційний суд у справі Лихоліта пішов до нарадчої кімнати / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя також опитав народних депутатів, які висловили намір взяти Лихоліта на поруки.
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На судовому засіданні увесь час присутній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він сидить за одним столом поруч з «айдарівцем».
Адвокат Лихоліта Андрій Мамалига просить Апеляційний суд скасувати рішення Печерського районного суду про арешт його підзахисного та обрати особисте зобов'язання у вигляді нової міри запобіжного заходу.
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