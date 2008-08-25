Автобус з українськими туристами потрапив у аварію в Єгипті

У Єгипті автобус, в якому знаходилися 25 туристів з України, Росії, Білорусі й Угорщини, потрапив у неділю, 24 серпня, в аварію.

ДТП відбулося на швидкісній автотрасі за 70 кілометрів від Каїра. "У результаті ДТП загинув охоронець-єгиптянин і серйозно постраждала туристка з Білорусі", - повідомили в консульському відділі посольства Росії в АРЄ.

Туристи, що знаходилися в автобусі, відпочивали по лінії туристичної компанії Пегас Туристік на єгипетських курортах Табі й Нувейбі на Червоному морі.

Цього року це не перше ДТП у Єгипті. 17 серпня в автомобільній аварії в єгипетській провінції Кальюбія на північ від Каїра загинули, щонайменше, 10 чоловік і 11 отримали поранення.

16 липня цього року в Єгипті відбулося масштабне ДТП, у результаті якого 40 людей загинули і більше 60 отримали поранення.

У травні на трасі Шарм-эль-Шейх - Каїр перекинувся і загорівся автобус, у якому знаходилися близько 40 туристів з різних країн. У результаті події загинула українка, шестеро росіян, румун, а також другий водій автобуса. Ще 29 туристів, двоє поліцейських і гід отримали поранення.

Кореспондент