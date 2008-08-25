Погода на останній тиждень літа

В останній тиждень літа погода в Україні утримається спекотна й переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 26 серпня, без опадів, лише у східних областях вночі місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Температура вночі становитиме 9-14°, у південній частині 15-20°; вдень 20-25°, у південній частині та східних областях 25-30°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°.

27-28 серпня утримається мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів місцями 17-20°; вдень 23-28° (27 серпня у західних, північних та центральних областях 21-26°, 28 серпня в південній частині 25-30°); в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

29-30 серпня без істотних опадів, лише вдень 29 серпня в західних областях, протягом 30 серпня в північних та центральних областях місцями короткочасний дощ. Температура вночі 9-15°, вдень 21-27° (30 серпня у північних та центральних областях зниження на 2-4°); у південній частині вночі 14-19°, вдень 26-31° (30 серпня у Одеській, Миколаївській області 23-28°).

Завтра у Києві та області без опадів. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°; по області вночі 9-14°, вдень 20-25°.

27-28 серпня у столиці та області мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 27 серпня 21-26°, 28 серпня 23-28°.

29 серпня без істотних опадів, 30 серпня місцями очікується короткочасний дощ. Температура вночі 10-15°, вдень 29 серпня 22-27°, 30 серпня 19-24°.