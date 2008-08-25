В Одесі відкрили пам'ятник Папі Римському Іоанну Павлу II

Пам`ятник Папі Римському Іоанну Павлу II відкрито в Одесі на вулиці Єкатерининській.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії його освячення взяли участь єпископи і священики Римсько-Католицької і Греко-Католицької церков, представники Генерального консульства Республіки Польща в Одесі, гості з Бельгії, Італії, Польщі, Білорусі, Росії. Особливим гостем був Краківський митрополит кардинал Станіслав ДЗІВІШ, який був особистим секретарем Іоанна Павла II весь період його понтифікату.

Як зазначив на церемонії екзарх Одесько-Кримський УГКЦ Василь ІВАСЮК, «Папа Іоанн Павло II, будучи першим слов`янином на римському апостольському престолі, дуже багато зробив для розвитку українського християнства, частиною якого є наша багатоконфесійна Одеса».

Перед установленням пам`ятника відбувся хресний хід від церкви Святого Петра на вулиці Гаванної до собору на вулиці Єкатерининській, в якому взяло участь близько двох сотень віруючих.

Відкриття пам`ятника у кафедрального собору Першої Пречистої Богородиці приурочене проведенню IV католицького Дня молоді Одесько-Сімферопольської єпархії.

***Понтифік Іоанн Павло II, 264-й Папа Римський, очолював Католицьку церкву з 1978 по 2005 рік. Іоанн Павло II відомий своїми візитами по всьому світу – він відвідав більш як 100 держав. Він також відомий як борець за права людини.

Іоанн Павло II є автором більш як 120 філософських і богословських робіт, 14 енциклік і п`яти книг.