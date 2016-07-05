Колишні польські президенти, міністри і політики написали листа до братів-українців

Лист є відповіддю на звернення українських інтелектуалів з проханням про прощення і примирення, яке надійшло до Польщі у червні, повідомляє Радіо Свобода.

Автори звернення нагадують слова Івана Франка, сказані у 1894 році, про те, що серед слов’ян нема двох інших народів, які були б настільки близькими, як поляки та українці. «З часом, на наше спільне нещастя, на зміну єдності прийшла ненависть і націоналізм, а також їхня рідна дитина – злочин, – якого зазнали поляки та українці на Волині, у Східній Галичині, на Холмщині, у Бескидах та на Перемиській землі», – зазначено в листі.

Тому, твердять автори звернення, вони дуже втішені листом із України, де є слова «просимо пробачити» і в якому українці не уникають відповідальності за кривду, заподіяну полякам у сорокових роках минулого століття. «Ми також віддаємо шану жертвам братовбивчих польсько-українських конфліктів», – наголошується в документі.

Польські політики і діячі закликали суспільства та парламенти обидвох держав не забувати, що Іван Павло ІІ, Єжи Ґедройць і Яцек Куронь закликали українців та поляків до примирення. На думку авторів листа, відшкодуванням провин у відносинах між двома народами повинно стати «кування справжнього братерства». Це потрібно робити «наперекір польській та українській малодушності, у добрі, але також у погані часи, які, можливо, починаються у нашій спільній Європі, над якою нависла загроза націоналізмів та російського імперіалізму».

Підписанти звернення вважають, що небезпеку легше подолати разом. Вони написали: «Висловлюємо вам наше захоплення та солідарність у боротьбі з агресором, який понад два роки окуповує частину української землі, намагаючись не допустити до здійснення вашої мрії про життя в об’єднаній Європі».

Відкритого листа до «братів-українців» адресували троє колишніх польських президентів – Лех Валенса, Александр Кваснєвський та Броніслав Коморовський. Крім них, звернення підписали колишні міністри закордонних справ Польщі Анджей Олеховський, Адам Ротфельд, Радослав Сікорський та Ґжеґож Схетина, який тепер є лідером найбільшої опозиційної польської партії «Громадянська платформа». Серед підписантів – такі відомі польські політики, як Павел Коваль і Ружа Тун, легендарні діячі «Солідарності» Владислав Фрасинюк, Збіґнєв Буяк, головний редактор видання Gazeta Wyborcza Адам Міхнік, головний редактор тижневика Newsweek Polska Томаш Ліс та інші.

Два тижні тому в іншому дусі відповіли на листа українських політичних лідерів, духовенства й інтелектуалів до польської громадськості про примирення двісті парламентарів від владної нині в Польщі партії «Право і справедливість». Серед іншого, в авторів того листа викликала занепокоєння нинішня історична політика України, передусім «уславлення осіб, які відіграли неоднозначну роль у Другій світовій війні».

На початку червня, напередодні 73-х роковин Волинської трагедії, українські політичні діячі, представники духовенства й інтелігенції звернулися до польської громадськості з відкритим листом примирення. Вони попросили пробачення у поляків, пообіцявши забути взаємні кривди. Також вони закликали не вдаватися до різких і непродуманих декларацій, які дозволять спільним ворогам використати його проти Польщі та України.

Листа підписали, зокрема, колишні президенти України Леонід Кравчук, Віктор Ющенко, глава УПЦ Київського патріархату Філарет, глава УГКЦ Святослав Шевчук.