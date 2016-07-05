Екс-начальнику відділу "Укрзалізниці" Федорку вручили повідомлення про підозру у справі про ДТП

Про це повідомляє 112 Україна.

"Представники прокуратури розповіли, що їм вдалося вручити повідомлення про підозру пану Федорко. Він її брати відмовлявся, оскільки у нього не було на той момент адвоката. Закон дозволив представникам прокуратури вручити цей документ при двох свідках", - зазначив він.

При цьому кореспондент підкреслив, що Федорко відмовляється давати будь-які показання щодо дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше УНІАН повідомляв, що прокурори прийшли в лікарню "Укрзалізниці" для проведення слідчих дій щодо начальника відділу вантажних перевезень і логістики "Укрзалізниці" Івана Федорка.