Екс-начальнику відділу "Укрзалізниці" Федорку вручили повідомлення про підозру у справі про ДТП
03:32, 05 липня 2016Суспільство
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Екс-директору з вантажних перевезень і логістики "Укрзалізниці" Івану Федорку вручили повідомлення про підозру у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждала сім'я фотокореспондента Максима Левіна.
Федорко відмовляється давати будь-які свідчення / facebook.com/anton.gerashchenko.7
Про це повідомляє 112 Україна.
"Представники прокуратури розповіли, що їм вдалося вручити повідомлення про підозру пану Федорко. Він її брати відмовлявся, оскільки у нього не було на той момент адвоката. Закон дозволив представникам прокуратури вручити цей документ при двох свідках", - зазначив він.
При цьому кореспондент підкреслив, що Федорко відмовляється давати будь-які показання щодо дорожньо-транспортної пригоди.
Раніше УНІАН повідомляв, що прокурори прийшли в лікарню "Укрзалізниці" для проведення слідчих дій щодо начальника відділу вантажних перевезень і логістики "Укрзалізниці" Івана Федорка.
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