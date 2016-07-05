Справа скандального екс-ректора: прокуратура просить для Мельника 12 років в'язниці за привласнення держмайна

Як повідомили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, йому інкримінується ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

«Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2007-2008 років, екс-ректор податкової академії, не маючи законних повноважень, відчужив 4 об’єкта державної власності товариству, засновником якого є його дружина та син», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що відчужене майно, яке перебувало в оперативному управлінні Національного університету ДПС України, знаходилось в Київській, Хмельницькій областях, а також у м.Сімферополь.

За даними слідства, вартість завданих державі збитків перевищує 33 млн грн.

«За скоєне кримінальне правопорушення колишньому службовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна», - додали в прокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року під час одержання від двох громадян хабарів за вступ їхніх родичів до Національного університету Державної податкової служби.

У серпні того року Мельник втік з-під домашнього арешту і повернувся до України у квітні 2014 року.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів і направило обвинувальний акт до Ірпінського міського суду Київської області.

8 липня Ірпінський міський суд ухвалив виправдувальний вирок Мельнику. Генеральна прокуратура України оскаржила цей вирок.

На початку листопада Апеляційний суд Київської області скасував рішення суду, яким було виправдано Мельника. Справу було направлено на новий судовий розгляд.

У листопаді 2015 Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно нього.